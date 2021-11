Sortie du nucléaire: les cinq dernières questions avant de décider de tout fermer

Sans doute les amateurs de chute libre sont-ils familiers de ce sentiment : avant de sauter d’un avion en état de marche, il n’est jamais inutile de vérifier que son parachute est correctement et solidement attaché. Non que la fermeture totale des sept réacteurs belges d’ici la fin de l’année 2025 s’apparente à un saut dans le vide. Il n’empêche : avant de faire le dernier – et a priori irréversible – pas sur un chemin entamé il y a dix-huit ans, il ne paraît pas déraisonnable que le gouvernement De Croo vérifie une dernière fois que toutes les sangles sont bien serrées. Après tout, c’est une part importante de l’avenir énergétique du pays qui se joue cette semaine. Ces assurances, la Vivaldi doit les trouver dans le rapport d’évaluation que lui remettra la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), ce mardi 30 novembre. A défaut de toutes les y trouver, l’exécutif fédéral pourrait décider de conserver le feu nucléaire de Doel 4 et Tihange 3, soit 2 GW sur un total de 6.