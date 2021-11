Nucléaire, non merci? Les verts militent, les bleus résistent, la Vivaldi doit trancher

Sortir du nucléaire en 2025, et exécuter l’engagement pris par le gouvernement Verhofstadt en 2003 ? Le rapport d’évaluation de la ministre de l’Energie sera connu ce mardi, il servira de base aux (rudes) discussions.

Le moment est venu pour la Vivaldi d’Alexander De Croo de mettre en œuvre la décision prise par le gouvernement arc-en-ciel (libéral-écologiste-socialiste) de Guy Verhofstadt en 2003 visant à sortir du nucléaire en 2025. A cet effet, des réunions inter-cabinets ministériels ont eu lieu ces derniers jours pour tenter de lisser les différends entre partenaires avant la grande explication en comité ministériel restreint (kern). Qui doit avoir lieu ce mardi, mais pas forcément : « Par exemple, si le rapport d’évaluation de la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, qui portera sur la sécurité d’approvisionnement et les prix à la consommation, nous est transmis à 20 heures, on ne va quand même pas faire un kern à 22 heures, on peut se donner un peu de temps », explique-t-on rue de la Loi. Bref, le kern pourrait être repoussé à mercredi ou jeudi.