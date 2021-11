Diffusion d’images sexuelles dans une buvette de foot: cinq renvois en correctionnelle demandés

Des footballeurs avaient invité une jeune femme à les rejoindre dans une buvette de foot, où certains d’entre eux l’ont filmée alors qu’elle était dénudée et se livrait à des actes à caractère sexuel. Les images avaient été largement partagées et le renvoi en correctionnelle de cinq footballeurs, notamment pour voyeurisme, est sollicité par le ministère public.

La chambre du conseil de Verviers s’est penchée une première fois sur une affaire qui avait défrayé la chronique à la rentrée 2019 : des vidéos et photos à caractère sexuel, tournées de nuit dans la buvette d’un club de football provincial de Thimister-Clermont (Verviers), avaient été diffusées à très grande échelle sur les réseaux sociaux. Une jeune femme âgée d’une vingtaine d’années y apparaissait marchant à quatre pattes, complètement nue, entre des jeunes footballeurs amusés, et mimant une fellation sur l’un d’eux. On la voyait également, couchée sur une table de massage, alors qu’un jeune homme pratiquait sur elle des actes à caractère sexuel. L’intéressée était parfaitement identifiable… Cinq footballeurs âgés de 24 à 32 ans, domiciliés en régions verviétoise et liégeoise, ont été inculpés dans cette affaire.