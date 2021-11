Joséphine Baker entre au Panthéon

L’artiste franco-américaine disparue en 1975, figure éminente de la Résistance et de la lutte antiraciste, rejoint Simone Veil et Marie Curie.

Il paraît qu’aucune voix ne s’est élevée autour d’Emmanuel Macron contre l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Que la décision a été prise en juillet, que la famille le demandait depuis 2013, que l’Elysée trouve sa place totalement légitime « parce que c’est une femme qui est née noire et américaine dans une société fermée d’assignation à résidence et qui est devenue, tout au long de sa vie et jusqu’au bout de celle-ci, l’incarnation des valeurs des Lumières de la République française et de l’ouverture au monde que cela implique. »