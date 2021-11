Cristiano Ronaldo incendie France Football et les accuse de mensonge!

Cristiano Ronaldo est visiblement remonté contre France Football et son rédacteur en chef, Pascal Ferré. Le joueur aux 5 Ballons d’Or a publié un coup de gueule contre l’organisation de cet événement sur son compte Instagram. « Le dénouement d’aujourd’hui explique les propos de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu’il déclarait que je lui confiais que ma seule ambition était de finir ma carrière avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi », publie l’attaquant portugais avant d’aller plus loin. « Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d’un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et il a encore menti aujourd’hui, justifiant mon absence au gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister », a-t-il démenti sur ses réseaux sociaux.

Des accusations graves envers l’organisation et son rédacteur en chef, Pascal Ferré, qui retentisse comme une bombe pour cette édition 2021 du Ballon d’Or.