Les bonus des dirigeants de bpost et Proximus liés aux émissions de CO2

Dès l’année prochaine, les bonus des dirigeants (les membres du comité de direction) de deux des plus grosses entreprises publiques du pays, bpost et Proximus, varieront partiellement en fonction de la réalisation d’objectifs environnementaux. Cela figure dans la note de politique générale que la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), présente ce mardi à la Chambre. « Nous sommes encore en train de discuter concrètement de ces projets, mais l’ambition est déjà claire : créer le lien entre durabilité, réduction du CO2 et rémunération », explique la ministre. Elle souligne que si cette manière de procéder n’est pas une première dans le monde des affaires, elle n’en est pas moins innovante pour les entreprises publiques de notre pays. « Elles ne peuvent pas rester à la traîne. Que du contraire, elles devraient montrer l’exemple. »