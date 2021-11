Haut les masques!

Le choc des Sportings, samedi au Mambourg, je l’avais coché depuis longtemps sur mon agenda. Pas question de rater ça ! Pourtant, à la mi-temps, je suis parti. Parce que, tout autour de moi (et je ne parle pas des journalistes qui, eux, respectaient la règle), une personne sur deux, au moins, ne portait pas de masque. Et une sur dix, environ, fumait. Les appels au micro ainsi que les injonctions des stewards n’y changeaient rien : dès qu’un d’entre eux repartait faire ses recommandations dans un autre bloc, ceux (et celles) qui avaient vite mis leur masque le rabaissaient sous le nez, sur le menton, ou dans leur poche, et ceux qui avaient éteint leur cigarette la rallumaient. Insupportable !