D1A: le spectre du huis clos, comme aux Pays-Bas

À l’image d’une société de plus en plus clivée, le public présent dans nos stades de foot intègre et applique les règles de lutte contre le Covid avec une autodiscipline et une résilience très variables. Le port du masque, redevenu obligatoire depuis le premier Codeco de novembre (17/11), est une mesure simple et assez peu contraignante, force est de reconnaître qu’une frange de spectateurs/supporters continue à faire de la résistance, saisissant la moindre occasion pour contourner des règles reposant pourtant sur deux piliers essentiels de notre vie en commun : le bon sens et la solidarité.