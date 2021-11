Cérémonie du Ballon d’Or 2021: Pedri remporte le trophée Raymond Kopa

Le joueur du FC Barcelone Pedri a reçu le Trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année, lors du gala du Ballon d’Or lundi à Paris. L’Espagnol a devancé l’Anglais Jude Bellingham et l’Allemand Jamal Musiala et succède au palmarès à Matthijs de Ligt, lauréat en 2019.

Pedri, 19 ans, a été la révélation du FC Barcelone la saison dernière en jouant 52 matches et compilant 4 buts et 4 assists. Le jeune milieu de terrain est rapidement devenu international espagnol et était un titulaire incontestable au sein de la Roja à l’Euro l’été dernier. Dans la foulée, il a également disputé les Jeux Olympiques avec les espoirs espagnols. Pedri aura joué un total de 73 matches sur la saison 2020-2021.