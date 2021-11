Inge Neven (Cocom) sur la vaccination à Bruxelles: «On peut assumer 60.000 doses par semaine»

La Cocom mise sur cinq centres et son dispositif décentralisé. Objectif : administrer la troisième dose à celles et ceux qui y ont déjà droit d’ici la mi-janvier.

On est prêts à administrer 50.000 doses de vaccin par semaine, on va passer à 60.000. C’est la même capacité que celle que nous avions en mai. » Inge Neven, Madame covid à la Cocom, aborde la campagne pour la troisième dose plutôt confiante. Dans la capitale, point de réouverture massive de centres : seul l’hôpital militaire a rallumé ses lignes, la semaine dernière, en soutien des quatre autres sites existants. « Et pour le reste, on se base sur tous les dispositifs décentralisés : les antennes dans les communes, le vaccibus, 19 pharmacies… »

Une stratégie un peu différente des premiers mois, où les vaccinateurs se concentraient sur dix grands centres. A l’époque, logistiquement, c’était compliqué de faire autrement, estime la coordinatrice. Notamment vu les conditions de conservation des vaccins.