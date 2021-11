Uber: vives tensions au sein de la majorité bruxelloise

La majorité bruxelloise tangue… Aucun des six partis (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD, one.brussels) n’évoque la fin de l’alliance. Mais les incidents de ces dernières heures sont unanimement interprétés comme de sérieux coups de canif dans le contrat. Deux récits s’opposent, l’un narré par cinq formations politiques, assez unanimes, l’autre écrit par le PS, isolé.

Tout commence… à l’été 2019, lorsque Rudi Vervoort (PS) s’empare, entre autres compétences, du transport rémunéré des personnes. Un dossier complexe, qui a empoisonné, sous la législature précédente, la vie politique de Pascal Smet. L’accord de gouvernement annonce « une réforme globale et concertée du secteur ayant pour objet notamment l’amélioration du service aux usagers et du statut des chauffeurs ». « Il était bien clair qu’il fallait donner une place à tous, taxis classiques, Uber, etc. », insiste une source.