Lionel Messi Ballon d’or, un premier tango à Paris

La polémique sera certainement plus grande que la surprise : hier soir, Lionel Messi a reçu son 7e trophée du genre (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021).

Ce Ballon d’or, c’est un trait de lumière dans la nuit. Le scintillement des vestons en paillettes de Lionel Messi et de ses 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro ; le flamboiement de la robe dorée d’Antonella, qui donne le ton de l’ambition de son mari, embrasent les abords du Théâtre du Châtelet, écrin de cette 65e édition, d’une ferveur inédite. Oui, ici, c’est Messi, et c’est la 7e fois qu’il la reçoit cette récompense. Mais, ici, c’est Messi de Paris surtout, du PSG. Ce n’est que le 2e Ballon d’or du championnat de France après celui de Jean-Pierre Papin en 1991 avec l’OM. Ou le troisième si l’on considère que George Weah l’a conquis en mitoyenneté avec le PSG et l’AC Milan. Et Messi a parcouru le chemin inverse du Libérien, rejoignant Paris depuis Barcelone. Pourtant, ce titre individuel, Leo ne le doit à aucun de ses deux clubs, mais bien à sa sélection, l’Argentine. À cette Copa América, à ce premier trophée avec l’Albiceleste, remportée dans l’antre même du Brésil, au Maracanã en juillet dernier.