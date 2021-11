Ballon d’Or: si Messi et Ronaldo n’avaient pas existé…

Sans Messi et Ronaldo, Neymar aurait décroché deux fois le Ballon d’Or, tout comme Xavi et Andres Iniesta, ses deux anciens compères du Barça. L’Espagne, qui court derrière cette consécration individuelle depuis… 1960 et Luis Suarez (à ne pas confondre avec l’Uruguayen), aurait même réalisé un… quintuplé entre 2008 et 2012 puisque les deux Catalans auraient eu comme prédécesseur Fernando Torres.

« Aaaaah, si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’avaient pas existé… » C’est ce que doivent se dire Fernando Torres, Franck Ribery, Antoine Griezmann, Virgil van Dijk ou, depuis ce lundi soir, Robert Lewandowski. Tous ces joueurs ont un point commun : ils auraient décroché (au moins) un Ballon d’Or sans la présence, quasiment permanente, de l’Argentin et du Portugais aux deux premières places depuis 2008, lorsque « CR7 » avait mis, pour la première fois, la main sur le trophée tant convoité.

Sans Messi et Ronaldo, la France aurait trouvé un successeur à Zinédine Zidane, titré en 1998. Et même deux : Franck Ribery, grand perdant de l’élection très controversée de 2013, et Antoine Griezmann, déçu en 2018. Deux Français repoussés sur la troisième marche du podium…

Sans Messi et Ronaldo, Lev Yachine ne serait pas le seul gardien à avoir remporté le Ballon d’Or, en 1963. Il aurait été rejoint, en 2014, par Manuel Neuer, l’Allemand n’étant que le septième portier à s’immiscer sur le podium.

Sans Messi et Ronaldo, la Pologne serait devenue, ce lundi soir, le vingtième pays à compter au moins un Ballon d’Or en la personne de Robert Lewandowski qui, l’an dernier, n’avait pas été privé de sacre par le « duo infernal » mais bien par la décision (controversée…) de France Football d’annuler l’élection du meilleur joueur de l’année 2020.

Tout ça, cela aurait été vrai si Messi et Ronaldo, qui ont occupé 25 des 42 places sur le podium depuis leur apparition en 2007 (Ronaldo 2e et Messi 3e, derrière Kaka), n’avaient pas été là. Mais ils l’étaient. Et ce n’est peut-être pas encore terminé…

Le palmarès depuis 2008 sans Messi et Ronaldo

2008 : Fernando Torres (3)

2009 : Xavi (3)

2010 : Andres Iniesta (2)

2011 : Xavi (3)

2012 : Andres Iniesta (3)

2013 : Franck Ribéry (3)

2014 : Manuel Neuer (3)

2015 : Neymar (3)

2016 : Antoine Griezmann (3)

2017 : Neymar (3)

2018 : Modric (1)

2019 : Virgil van Dijk (2)

2021 : Robert Lewandowski (2)