Il est trop tôt pour sortir la calculette électorale

Puisqu’il n’y a plus de loyauté élémentaire envers la majorité, il faut se poser des questions pour le reste de la législature. Et ne pas s’étonner que les projets de certains partis auront désormais du mal à être adoptés au parlement. » « Là, il n’y a plus rien qui va. Ni sur le fond, ni sur la méthode. » Aucun des six partis de la majorité régionale bruxelloise n’envisage pourtant la démission du gouvernement. Et c’est peut-être là le plus grave.

Ces derniers mois, l’équipe Vervoort, à qui l’on a souvent reproché son excessive discrétion, fait parler d’elle. Parce qu’elle crise autour du port des signes convictionnels dans la fonction publique. Se déchire sur l’interdiction de l’abattage rituel. Et s’écharpe désormais sur les taxis. Moins visibles mais tout aussi toxiques, les vives tensions autour du budget. Et l’on passe les polémiques autour de Bruvax ou des comptes aux erreurs à trois zéros…