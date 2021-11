L’entraîneur de judo Alain Schmitt arrêté pour violences conjugales sur la championne olympique Margaux Pinot

L’ancien judoka de 38 ans, devenu entraîneur, a été interpellé pour des violences conjugales assenées à sa compagne et championne olympique, Margaux Pinot. Il sera jugé en comparution immédiate ce mardi.

L’entraîneur et ex-membre de l’équipe de France de judo Alain Schmitt a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche en Seine-Saint-Denis pour des violences conjugales sur la judokate médaillée d’or olympique à Tokyo Margaux Pinot, ont rapporté lundi des sources policières et le parquet de Bobigny.

Le sportif de 38 ans a été interpellé par les policiers vers 02h30 dimanche au Blanc-Mesnil à la suite de l’appel d’urgence au 17 d’une voisine, chez laquelle Margaux Pinot avait trouvé refuge.

La jeune femme de 27 ans a reçu de nombreux coups au visage de la part de son compagnon et entraîneur, qui se trouvait en état d’ivresse, selon des sources policières.

Transportée à l’hôpital Avicenne à Bobigny pour y être soignée, elle s’est vue prescrire plus de huit jours d’ITT, a précisé le parquet.

Médaillé de bronze aux Mondiaux de 2013 (-81 kg), Alain Schmitt s’est reconverti comme entraîneur à l’issue de sa carrière de judoka. Au sein du club de l’Étoile sportive du Blanc-Mesnil, il accompagnait notamment les championnes Margaux Pinot et Madeleine Malonga.

Ces deux athlètes ont décroché l’été dernier la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe de France, dans la nouvelle épreuve par équipes mixtes.

Le palmarès individuel de Margaux Pinot, qui a combattu dans deux catégories (-63 et -70 kg), comporte notamment une médaille de bronze mondiale en 2019, deux titres de championne d’Europe (2019 et 2020) et deux médailles d’argent continentales (2017, 2021).

Dans une interview donnée il y a deux semaines à « L’esprit du judo », un média spécialisé, Alain Schmitt avait annoncé qu’il quittait le club du Blanc-Mesnil pour devenir entraîneur de l’équipe féminine d’Israël.