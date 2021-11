«Un scandale», «Certaines choses ne changent jamais» : le tour des réactions contrastées dans la presse après le sacre de Messi

Les journaux allemands ne comprennent pas pourquoi le buteur polonais du Bayern n’a pas été sacré Ballon d’Or 2021. Dans d’autres pays comme l’Angleterre ou l’Espagne, on souligne plutôt le caractère toujours plus phénoménal du palmarès individuel de Messi.

La prise de position est moins tranchée du côté de l’employeur de l’intéressé, le Bayern Munich. Le membre du CA et président du directoire - ex-portier du club et de la Mannschaft - a tenus ces mots sur Twitter : « Lewa ne méritait pas seulement d’être élu attaquant de l’année. Il aurait tout autant mérité le Ballon d’Or, compte tenu de ses perfomances quotidiennes absolument exceptionnelles, et ce, depuis des années. » L’ancien gardien allemand a eu le fair-play de féliciter le lauréat Messi à la fin de son message.

Le récipiendaire de l’édition 1990, l’Allemand Lothar Matthaüs, ne s’encombre, lui, d’aucun détour : « Franchement je n’y comprends plus rien... », s’est-il désolé au micro de Sky Sports DE. Et de justifier son désarroi : « Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres nominés, aucun autre joueur ne méritait autant ce Ballon d’Or que Lewandowski.»

Espagne

Côté espagnol, ce débat est pratiquement inexistant. La Pulga mérite son trophée d’après l’AS ou Diario Sport qui soulignent surtout le triomphe blaugrana : Pedri meilleur jeune, Putellas ballon d’or chez les femmes et Messi, véritable légende à Barcelone. « Les Meilleurs ; Historique », titre ainsi Marca. « Ils sont en or » ou « Triplette en or », s’enthousiasment pour leur part AS et Diario Sport.

Angleterre

An Angleterre, la remise du Ballon d’or occupe généralement moins de place dans les pages . Daily Mail rapporte la victoire de Messi sans la juger et constate que « certaines choses ne changent jamais », en référence au changement de club de Messi qui n’a pas empêché l’Argentin de rafler un nouveau Ballon d’Or. « Lewandowski doit se contenter du nouveau prix de l’attaquant de l’année », constate le quotidien avec empathie.

France

Le média organisateur, L’Equipe, préfère le calembour pour ne pas avoir à se positionner : « Jeu, 7 et match. »