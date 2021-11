Omicron: un premier cas identifié en France, à La Réunion

En plus d’un premier cas positif au variant Omicron, d’autres personnes ont également été identifiées « six personnes contacts à risque : trois de son entourage professionnel et trois de sa famille proche », a précisé le porte-parole du gouvernement sur Europe 1.

L’identification de ce cas avait été annoncée quelques heures plus tôt par un chercheur de l’Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT).