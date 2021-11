Ballon d’Or: « Encore Messi » … était-ce vraiment le meilleur en 2021 ?

En Allemagne, on parle de « scandale », estimant que celui qui méritait le plus ce Ballon d’Or n’était autre que Robert Lewandowski, le buteur polonais du Bayern Münich.Parler de scandale est sans doute quelque peu exagéré mais la question est surtout de savoir si la star du PSG méritait de remporter ce trophée cette année ? Et là, on peut en douter. Sa saison au Barça n’a pas été étincelante et son transfert à Paris n’a pas encore eu l’impact escompté sur le terrain.

Robert Lewandowski a, pour sa part, battu le record qui semblait inatteignable de Gerd Müller. Et ce, en inscrivant 41 buts sur une saison avec le club bavarois en Bundesliga.