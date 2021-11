Asile et migration: Sammy Mahdi pas favorable à l’installation d’un centre d’accueil à la Gare du Nord

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V) n’est pas favorable à l’installation d’un centre d’orientation et d’accueil à la Gare du Nord à Bruxelles, a-t-il indiqué mardi sur Radio 1 (VRT). Il répondait ainsi à l’appel de trois bourgmestres de la capitale qui s’alarmaient lundi de la sécurité dans et aux alentours de la gare. Les bourgmestres (faisant fonction) de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere demandaient dans un courrier la présence de la police fédérale sur place et l’installation d’un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile et migrants qui y passent du temps.

« La solution me paraît très claire : suffisamment d’interventions policières », a réagi Sammy Mahdi mardi matin. Un centre d’accueil pour par exemple les migrants en transit ne lui paraît pas une bonne idée. « On organiserait une sorte de Calais, et on leur donnerait le signal qu’ils peuvent s’y reposer en route vers l’Angleterre. Je ne pense pas que ce soit souhaitable ».