L'activité économique retrouve son niveau d'avant-crise pour la première fois

Par rapport au deuxième trimestre de l'année, la valeur ajoutée a augmenté de 2,5% dans les services mais s'est repliée de 0,4% dans l'industrie et de 0,8% dans la construction, précisent l'ICN et la BNB.

Du côté des ménages, leurs dépenses de consommation ont augmenté de 6,3% au troisième trimestre, une hausse due essentiellement à l'amélioration de la situation sanitaire et à l'assouplissement des mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus. Ainsi, les ménages ont davantage dépensé pour le tourisme et des biens et services non durables (+5%). La consommation de biens et services durables a crû de 1,1% et les investissements en logement ont augmenté de 1,5%.