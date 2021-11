Manifestation contre les mesures anti-covid à Bruxelles: la police recherche 19 personnes

Lors de la confrontation avec les forces de l’ordre, plusieurs policiers ont été blessés et des véhicules endommagés, signale l’avis de recherche.

Le premier individu a une moustache et porte des lunettes. Au moment des faits, il portait un sweat clair et une veste kaki à capuche bordée de fourrure.

Le deuxième individu a de longs cheveux blonds. Au moment des faits, il portait un sweat bleu à capuche et une veste grise.

Le troisième individu a les cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait une chemise bleu clair et une veste matelassée foncée à capuche.

Le quatrième individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche noir et vert et une veste matelassée noire à capuche.

Le cinquième individu a de courts cheveux, une calvitie et une moustache. Au moment des faits, il portait une chemise claire et un long manteau kaki.

Le sixième individu a les cheveux foncés. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche beige avec des inscriptions blanches.

Le septième individu portait au moment des faits des lunettes de soleil, un sweat clair à capuche et une veste foncée.

Le huirième individu a les cheveux blonds rasés sur les côtés et un écarteur à l’oreille gauche. Au moment des faits, il portait une veste noire.

Le neuvième individu a de courts cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait un sweat jaune avec des inscriptions sur le devant et une veste tricolore (rouge-bleu-blanc).

Le dixième individu est une jeune femme. Au moment des faits, elle portait une casquette, une veste et un pull à col roulé noirs.

Le onzième individu a les cheveux brun clair et une barbichette. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche foncé avec des inscriptions blanches.

Le douzième individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un pull noir, un bonnet noir et une bandoulière verte.

Le treizième individu a les cheveux mi-longs et un visage émacié. Au moment des faits, il portait une veste noire et une écharpe beige.

Le quatorzième individu a les cheveux foncés et un bouc. Au moment des faits, il portait un sweat noir à capuche et une veste en cuir bordeaux.

Le quinzième individu a une barbe. Au moment des faits, il portait un sweat noir à capuche et était en possession d’un petit sac kaki porté en bandoulière.

Le seizième individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un sweat vert foncé à capuche, une veste noire à capuche et un bonnet brun.

Le dix-septième individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un T-shirt orange et une veste noire sans manches.

Le dix-huitième individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait une veste en cuir noir et une écharpe noire.