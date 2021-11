Mig Quinet, une vie sur papier

Une trentaine d’œuvres sur papier quasi inédites, datant des années 1950 aux années 1990 et provenant d’un fonds privé : voici ce que propose aux visiteurs l’exposition solo organisée par Aliénor Prouvost, qui dit avoir eu un véritable coup de cœur en découvrant les œuvres de Mig Quinet (1906-2001) par l’intermédiaire de la fondation privée qui travaille à finaliser son catalogue raisonné. Originaire de Charleroi (Ransart, 1906), l’artiste est à la fois incontournable et pourtant pas encore suffisamment connue, malgré la belle exposition que lui a consacrée le Musée d’Ixelles en 2013. Figure féminine marquante de l’abstraction lyrique en Belgique, elle a produit une œuvre dense, fougueuse et poétique. Ses toiles – on en recense environ mille –, affichent une nette liberté dans le traitement de la couleur, de la touche vibrante et d’une gestuelle nerveuse, et subsistent, aujourd’hui encore, parmi les plus fortes de l’art moderne belge.