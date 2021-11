Deux plafonds de verre en moyenne restreignent les femmes dans le secteur financier

Cette initiative de Febelfin, la fédération du secteur financier, a enquêté auprès de ses 47 institutions financières membres, afin d'évaluer leurs progrès - ou non - en matière d'égalité des genres. Chaque membre de Women in Finance s'engage en effet à mesurer les plafonds de verre dans son entreprise et à élaborer un plan d'action pour améliorer l'égalité et l'inclusion.

88% des membres de Women in Finance ont analysé leurs plafonds de verre. Il en ressort que deux se présentent en moyenne aux femmes du secteur: l'un au niveau des cadres moyens (middle management), l'autre pour les cadres de direction (senior management).