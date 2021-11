Photographie: tous les mondes de Martin Parr

De Martin Parr, photographe britannique né en 1952, on retient généralement les images les plus drôles, les plus féroces parfois. La grande qualité de Parrathon, l’impressionnante rétrospective que présente Hangar est de montrer que son travail ne se résume pas à cela. Au-delà de l’humour, ce sont tous nos travers et toute notre humanité que le photographe parvient à capturer. Avec l’élégance toute british de s’inclure dans le lot à travers une série d’autoportraits d’un kitsch assumé.