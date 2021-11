Coronavirus: «L’essentiel est de réduire les courbes pour les fêtes, ce sera une tâche difficile», selon Steven Van Gucht

Selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin, entre le 23 et le 29 novembre, il y a eu en moyenne 316,3 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 13 % par rapport à la période de référence précédente.

Pour Steven Van Gucht, interrogé ce matin par nos confrères de Het Laatste Nieuws, « le rythme (des contaminations, NDLR) n’est plus si élevé, surtout avec les adultes, mais il s’agit toujours d’une augmentation ». Le virologue va plus loin : « Supposons que nous voyions un plafond cette semaine, alors l’essentiel est de réduire les courbes d’ici Noël et le jour de l’An. Ce sera une tâche difficile ». L’expert ajoute : « Nous ne voyons encore aucun effet de la dernière série de mesures. Il faut donc les prendre en compte. J’espère que le ralentissement pourra continuer, mais ce n’est pas sûr à cent pour cent. »

Des déclarations qui vont dans le sens de celles d’un autre virologue dans l’émission « De Afspraak » sur la VRT. « La semaine dernière, l’augmentation était légèrement plus importante, explique Marc Van Ranst. Si vous regardez les admissions à l’hôpital et d’autres paramètres tels que les soins intensifs, l’augmentation y est également un peu plus faible et chaque chiffre inférieur est porteur d’espoir. »

Variant omicron

Steven Van Gucht s’est également exprimé sur le nouveau variant. Il le soupçonne d’être « capable d’infecter les gens une deuxième fois ». Le nouveau variant du covid détecté en Afrique de Sud, baptisé omicron et jugé « préoccupant » par l’OMS, se répand et a atteint l’Europe la semaine dernière, où la Belgique a détecté un premier cas, poussant le monde à progressivement fermer ses frontières à l’Afrique australe.

Pour Emmanuel André, également virologue et qui était invité dans la matinale de la Première ce mardi, « on est toujours à un cas détecté en Belgique ».

« Il s’agit de quelqu’un qui venait de l’étranger. Testé positivement le 22 novembre. Qui n’était pas vacciné », avait expliqué le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Son cabinet a précisé qu’il venait d’Egypte, avait transité par la Turquie et était arrivé en Belgique le 11 novembre.

Sur les premiers cas observés en Afrique du Sud, « il n’y a pas eu de formes sévères de la maladie », a expliqué M. André tout en précisant que ces premiers cas avaient été observés chez une population jeune et donc moins à risque.

Les chiffres du covid en Belgique

Tous les indicateurs poursuivent leur augmentation, à l’exception d’un très léger recul du taux de reproduction du virus qui est désormais de 1,07 (-4 %). Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie toutefois que l’épidémie tend toujours à s’accélérer.

Entre le 20 et le 26 novembre, 17.796 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 15 % par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,7 million de cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Sur la période étudiée, 39 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+15 %), portant le bilan à 26.966 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique.

Quelque 117.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 16,1 %.