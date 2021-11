Facebook doit vendre Giphy, ordonne un régulateur britannique

Facebook avait annoncé le rachat de Giphy, dont la holding belge Sofina était un des actionnaires, en mai 2020, en vue de l'intégrer au réseau social Instagram. L'acquisition était estimée à 400 millions de dollars. Le mois suivant, le régulateur britannique émettait une injonction pour stopper le processus d'intégration entre Facebook et Giphy.

En août de cette année, la CMA avait déjà estimé que Facebook pourrait devoir vendre Giphy, jugeant ce rachat pénalisant pour les utilisateurs et le marché de la publicité en ligne.

Créée en 2013 et basée à New York, Giphy est l'une des principales plateformes de partage de Gif, des images animées, revendiquant plus de 700 millions d'utilisateurs quotidiens.