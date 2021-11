Grève mercredi chez AG Insurances

Cet accord conclu le 29 octobre lors du bureau de conciliation de la CP 306 portait sur l'introduction de cinq mesures de crise pour un département (particuliers et petites entreprises, P&PE) et sur la fixation de deux jours de négociation sur les autres dossiers, dont la conclusion d'une convention collective de travail. "Malheureusement, la direction n'a pas respecté sa part du marché avec les syndicats et la présidente du bureau de réconciliation", dénoncent les syndicats mardi.

Les syndicats ne voient donc d'autre possibilité que de réactiver leur préavis de grève et de déployer un plan d'action, annoncent-ils. Une grève sur le site sud est d'ores et déjà prévue demain/mercredi.