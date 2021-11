L'entreprise de sécurité SERIS veut engager 500 collaborateurs

"La relance de l'économie s'accompagne d'une explosion de la demande d'agents de gardiennage et de solutions de sécurité innovantes pour la logistique et la distribution, les banques, les parcs d'activités et de nombreux autres secteurs", précise SERIS.

En outre, l'entreprise a décroché de nouveaux projets pour sécuriser des sites militaires ainsi que la sécurisation du parc de distributeurs automatiques de Batopin.