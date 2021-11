Jean Drèze, prix de la citoyenneté: «Nous devons dépasser notre mode de pensée égoïste»

Porté par un idéal de progrès social, le brillant économiste d’origine belge est l’un des architectes majeurs des grandes lois sociales qui ont marqué l’Inde au cours de ces deux dernières décennies. Auteur d’ouvrages coécrits avec le Prix Nobel d’économie Amartya Sen, Jean Drèze consacre sa vie à la revendication et l’amélioration d’aides publiques pour soutenir les Indiens les plus pauvres.

Né à Louvain en 1959 et fils de l’économiste Jacques Drèze, il grandit en Belgique au sein d’une famille sensibilisée à l’entraide sociale. Il se mobilise tôt en faveur de causes pacifistes et de la justice sociale. S’il n’est « pas particulièrement attiré par l’économie », il voit bientôt en cette discipline un outil lui permettant d’appréhender les enjeux qui le préoccupent.