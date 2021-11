Eden Hazard sélectionné par Carlo Ancelotti pour le match du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao

Eden Hazard effectue son retour dans la sélection du Real Madrid. « Il va bien et a retrouvé une bonne condition », a expliqué l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence mardi, à la veille du match de championnat contre l’Athletic.

La semaine passée, Hazard avait souffert d’une gastro-entérite. « Il va bien et a fait un double entraînement avec l’équipe », a expliqué Ancelotti. « Il sera avec l’équipe demain. Il n’avait pas de problème musculaire, mais une gastro-entérite. Rodrygo a eu la même chose et n’est pas encore au mieux de sa forme. Pour Hazard, c’est la même chose, il n’y a rien de plus. »