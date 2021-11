Variant omicron: au besoin, un vaccin adapté pourrait être approuvé en 3 à 4 mois, selon l’EMA

Mme Cooke a une nouvelle fois insisté sur l’importance de la vaccination actuelle. La situation en Europe, a-t-elle dit, est différente de celle en Afrique du Sud, notamment parce que la couverture vaccinale y est plus avancée, mais que la population y est plus âgée.

Jusqu’à présent, l’EMA a approuvé quatre vaccins (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen) et en évalue quatre autres (le russe Sputnik V, le chinois Vero Cell, le français Vidprevtyn et l’américain Novavax, dont l’approbation ne serait plus qu’une question de semaines). L’agence a aussi approuvé des médicaments anti-Covid à anticorps monoclonaux et évalue d’autres pistes encore.