L’intrigue

On n’est pas là pour rigoler. Il y a évidemment une énigme à résoudre, avec des indices semés dans chaque salle décorée par les lutins et un père Noël qui ronfle dans son lit, sous les combles, tout là-haut. Le drame, en deux mots, c’est que les Twinkelings – six adorables petites chanteuses prénommées Lotte, Josefien, Millie, Sterre, Lies et Jamie – ont disparu mystérieusement. Que leur est-il arrivé ? Ont-elles été enlevées ? Mais par qui, pourquoi ? Comme dans un Cluedo, vous aurez le choix entre une série de suspects et d’armes du crime. A vous d’éliminer les mauvaises pistes : avec un peu de chance et en utilisant la bonne méthode, vous arriverez certainement à rendre leur voix à ces petites fées qui vénèrent Bing Crosby et Mariah Carey.