Natation: dix Belges aux Mondiaux 25 m La Fédération belge de natation a retenu 10 nageurs pour les Mondiaux en petit bassin (25 m) qui se tiendront à Abu Dhabi dans moins d’un mois.

Photonews

Par Ph. V.W. Publié le 30/11/2021 à 13:45 Temps de lecture: 2 min

Cinq mois après les JO de Tokyo qui, à l’exception de la 8e place de Fanny Lecluyse sur 200 m brasse, n’avaient pas constitué une grande réussite pour la natation belge, pas moins de 10 nageurs ont été sélectionnés pour les Mondiaux en petit bassin (25 m) qui se tiendront à Abou Dhabi du 16 au 21 décembre. Fanny Lecluyse et Louis Croenen, les deux seuls Belges qui étaient aux Jeux, seront les fers de lance de la délégation noir-jaune-rouge aux Emirats. La première, qui ne s’alignera que sur 50 m, en brasse, sa nage de prédilection, a surtout fait du 100 m 4 nages son grand objectif ; le second, engagé logiquement sur 100 et 200 m papillon, tentera aussi de briller en 4 nages, sur 100 et 200 m.

On suivra également avec attention les évolutions de Valentine Dumont, qui avait été tristement privée des Jeux début juillet. La Namuroise, qui disputera le week-end prochain la finale de l’ISL à Eindhoven, est inscrite dans trois épreuves de libre, mais n’en disputera vraisemblablement que deux. Florine Gaspard, désormais exilée à Marseille, veillera, de son côté, à confirmer son excellent début de saison à l’Euro de Kazan et au « national » de Louvain. A signaler enfin la présence de Logan Vanhuys, qui s’alignera sur 10 km eau libre dans le cadre de la Coupe du monde de la discipline ; cette épreuve a été intégrée aux Mondiaux mais ne donnera pas lieu à un titre mondial. LA SÉLECTION BELGE Hommes Jasper Aerents (50 et 100 m libre, 4 x 50 m libre), Louis Croenen (100 et 200 m papillon, 100 et 200 m 4 nages), Sebastien De Meulemeester (4 x 50 m libre), Jérôme Emo (4 x 50 m libre), Thomas Thijs (200 et 400 m libre, 4 x 50 m libre), Logan Vanhuys (10 km eau libre, hors Mondiaux).