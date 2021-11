Louvignies, c’est le plus romantique des châteaux de la Belle Epoque, avec ses tourelles, ses cheminées, son architecture Néo-Renaissance. D’abord tour médiévale bâtie non loin d’une ancienne chaussée romaine, attestée dès 1389, transformée ensuite en maison fortifiée, elle entre dans la famille de Florence de Moreau de Villegas de Saint-Pierre (l’actuelle propriétaire) en 1716. Du côté de Gembloux, le château de plaine de Corroy-le-Château, construit sur un plan pentagonal et doté de 4 tours d’angle, est l’un des plus beaux exemples d’architecture médiévale princière en Wallonie. Bâti vers 1270 par le Comte Philippe de Vianden, il a été transmis par filiation directe et est actuellement habité par les Marquis de Trazegnies, descendants du constructeur et successeurs des Orbais, Brabant, Vianden, Sponheim, Bavière et Nassau.