Forcément, il y a un prince. Celui-ci est à l’origine de cette promenade théâtrale qui l’aide à entretenir le patrimoine historique qu’il a reçu en héritage : le château de Westerlo. Avec un arbre généalogique remontant sur 27 générations, Simon de Merode, 39 ans, se décrit comme « le PDG d’une start-up vieille de 600 ans ». Il a fondé la société de production Historalia avec laquelle il organise depuis plusieurs années des spectacles historiques en plein air et des comédies musicales – Marie-Antoinette, Albert 1, Rubens, 1830 et… La magie de Noël – dans divers châteaux de Flandre et, depuis cet hiver, de Wallonie. Pour lui, le succès de ces événements est essentiel pour financer les énormes coûts de restauration et d’entretien de ces cadeaux aussi empoisonnés que féeriques que sont les châteaux.