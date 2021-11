SC Charleroi: Jules Van Cleemput toujours ménagé avant le duel face au Standard

Comme ses équipiers, Jules Van Cleemput a repris le collier, à Marcinelle. Cependant, il n’a pas pris pas part à l’entraînement collectif et a essentiellement couru en compagnie d’un kiné. Sa situation sera évaluée au jour le jour, mais Edward Still espère toujours pouvoir compter sur son défenseur dimanche pour le déplacement au Standard. Toujours convalescent, à l’instar de Steeven Willems, Ken Nkuba a, lui, réalisé un programme plus lourd sous les ordres de Fred Renotte, avec une série de sprints en charge. La fin du tunnel semble proche pour lui.

Les Zèbres se sont entraînés sur le terrain synthétique. Nicholson et Morioka, qui avaient suivi un programme spécifique la veille, n’étaient pas présents. De même Desprez, Gillet, Descotte, Wasinski, Ferraro, Lokembo et Boukamir n’étaient pas là, ayant joué lundi soir avec les Zébrions à Malines (1-1). En revanche, le jeune Thomas Lutte s’est de nouveau entraîné avec le noyau A. Ce mercredi, l’entraînement sera une nouvelle fois ouvert au public.