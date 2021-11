Italie: armistice politique et redressement économique, la recette Draghi

Interrogé, au cours d’une récente conférence de presse, sur les avancées du plan de relance national post-covid, le président du Conseil, Mario Draghi, a répondu avec son habituelle sobriété : « Avant la fin de l’année, nos 51 objectifs seront réalisés. Nous devons, toutefois, rester très prudents. »

Engagé dans un périlleux jeu d’équilibrisme pour sortir la Péninsule d’une longue période de stagnation, voire de récession, le chef du gouvernement italien oscille ainsi continuellement entre un volontarisme farouche et une indispensable circonspection. Dans la patrie des soubresauts institutionnels, des gestions erratiques et des problèmes apparemment insolubles, cet économiste prêté à la politique porte aujourd’hui, presque à lui seul, le fardeau d’un plan de marche extrêmement ambitieux et les mérites des premiers succès.