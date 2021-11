D1B : Mouscron provisoirement interdit de transfert durant le mercato hivernal

Cette décision fait suite au constat que les joueurs et entraîneurs de Mouscron n’avaient pas reçu leur salaire d’octobre.

La Commission des licences de l’Union belge de football de football (URBSFA) a infligé une interdiction de transfert à l’Excel Mouscron. Un contrôle intermédiaire des comptes a révélé que le club de 1B n’avait pas payé les joueurs et les entraîneurs le mois dernier.

L’an passé, Mouscron a dû une nouvelle fois se présenter devant le Tribunal arbitral du sport (CBAS) pour obtenir sa licence. L’avenir des Hurlus ne tenait qu’à un fil en mai. La Commission des licences avait découvert des fonds et des prêts douteux, des documents manquants et des capitaux introuvables et n’avait pas accordé la licence.