Un Cluedo au château

Les enfants marchent dans les pas du maître de cérémonie. S’agit pas de se perdre. On est passés par où encore ? Ah oui, on est partis des caves, on a traversé les cuisines avec leurs casseroles de cuivre, façon Downton Abbey, on a grimpé un bel escalier de marbre, on s’est retrouvés dans une somptueuse salle à manger avec tous ces portraits aux murs qui nous fixaient ! Et des cadeaux partout, des guirlandes lumineuses, des sapins jusqu’au plafond, de la petite salle de musique au boudoir des dames, en passant par l’affolante chambre aux bonbons et pièces montées de Michael Lewis-Anderson, le pâtissier qui a réalisé le gâteau de mariage de Philippe et Mathilde ou celui des 80 ans de Paola…