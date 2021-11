Signes convictionnels: une haute école bruxelloise condamnée pour discrimination

Pour rappel, en Belgique francophone, les cinq hautes écoles, cinq écoles supérieures des arts et 29 établissements de promotion sociale sont concernés par la récente décision de Wallonie-Bruxelles Enseignement d’autoriser le port de signes convictionnels depuis la rentrée 2021. Côté officiel, les écoles de promotion sociale organisées par la Commission communautaire française et l’École supérieure des arts du cirque ont déjà appliqué à la rentrée 2019 cette option, qui figurait dans l’accord de majorité de la Région bruxelloise.

La Ville de Bruxelles, qui a la possibilité de faire appel de la décision, « prend acte et étudie l’ordonnance », explique-t-on du côté des cabinets de Philippe Close et de l’Echevine de l’Instruction publique Faouzia Hariche (PS).

À l’École royale militaire, on précise que « le personnel militaire et civil est tenu de se conformer au principe de neutralité et dès lors de ne pas porter ou exhiber de signes religieux ostensibles. » En revanche, les signes convictionnels sont autorisés dans les six universités et les établissements du réseau catholique, ainsi qu’en Flandre.