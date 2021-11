Le suicide des agriculteurs ne doit plus être tabou

Les chiffres font froid dans le dos et révèlent toute l’ampleur d’une situation dramatique vécue par le monde agricole en France. En 2016, dernières statistiques connues, 526 agriculteurs se sont suicidés ! Et la situation ne s’est certes pas améliorée depuis lors. Le film « Au nom de la terre », avec Guillaume Canet et Rufus, qui est sorti en septembre 2020, a révélé toute la détresse familiale autour de pareille situation. Il raconte le destin du père du réalisateur Edouard Bergeon, un agriculteur ayant sombré peu à peu dans la dépression, croulant sous le poids du travail et des dettes, avant de se suicider sur sa ferme poitevine. Avec ce film, Edouard Bergeon voulait briser le tabou du suicide dans le monde agricole. Une problématique que le monde politique a prise également à bras le corps.