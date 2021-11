Le Standard avec Tapsoba face au Beerchot mais sans Bodart, Bastien et Amallah

Luka Elsner l’a confirmé : Selim Amallah, victime à Gand d’un coup direct sur la hanche, devrait faire l’impasse sur le match de huitième de finale de Coupe de Belgique de jeudi face au Beerschot. « Cela risque d’être compliqué », reconnaît le T1 du Standard, qui espère récupérer l’international marocain dimanche pour le choc wallon face à Charleroi. Il en est de même pour Arnaud Bodart, qui a repris l’entraînement sur le terrain mardi avec les kinés. « Cela se passe bien mais il lui faudra quelques entraînements avec ballon ». Le premier est programmé ce mercredi. « On verra si tout se déroule bien », dit Elsner, qui devrait relancer jeudi face au Beerschot l’attaquant burkinabé Abdoul Fessal Tapsoba, qui ne ressent plus aucune douleur au quadriceps. « Il est envisageable qu’il puisse débuter ». Samuel Bastien a pour sa part été de nouveau testé et est toujours positif au Covid. Il loupera donc le rendez-vous face au Beerschot mais sera de retour contre Charleroi. « On est quasi sûr que d’ici là, son test sera négatif… »