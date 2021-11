«La pièce rapportée»: loufoquerie bourgeoise

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Voici Ava sous surveillance. Elle doit ruser pour échapper à sa richissime mais ennuyeuse belle-famille et se dégoter un amant…