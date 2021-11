Kevin De Bruyne sort de quarantaine mais «a besoin de temps pour être rétabli», annonce Guardiola

« Kevin ne s’est pas encore entraîné », a expliqué Guardiola. « Son dernier test Covid était négatif, mais il ne pouvait pas s’entraîner. Kevin reviendra, mais il a besoin de temps pour être rétabli. Toutes les personnes atteintes du Covid expliquent qu’elles sont épuisées, fatiguées, et qu’elles ont besoin de temps. Kevin a besoin de temps pour montrer ses qualités. »

Testé positif à son retour du rassemblement des Diables rouges, comme Koen Casteels et Thorgan Hazard, De Bruyne, 30 ans, a manqué les deux derniers matchs de City en championnat, à domicile contre Everton (3-0) et West Ham United (2-1), et en Ligue des champions, contre le PSG (victoire 2-1).