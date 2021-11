Namur: une villa en bord de Meuse en vente à 1.200.000 euros (photos)

Cette villa est située à Dave, dans un cadre exceptionnel en bordure de Meuse. Cet environnement privilégié est mis en valeur grâce à l’agencement de la maison et son jardin, qui permettent de profiter de nombreuses vues sur le fleuve. La villa offre aussi un intérieur confortable grâce à ses équipements modernes et son aménagement soigné. On y retrouve pas moins de 7 chambres, 3 salles d’eau, de grands espaces de vie et la possibilité d’aménager un studio. Le jardin est lui aussi un lieu de vie à part entière avec sa piscine et ses terrasses.

Situation

Cette villa est située dans l’entité namuroise de Dave, directement en bordure de Meuse. Son jardin donne en effet sur le fleuve et la propriété dispose de plusieurs pontons d’amarrage. L’extérieur comme l’intérieur de la villa sont par ailleurs aménagés pour profiter au maximum de cet environnement privilégié. Niveau facilités, on trouve à proximité une école et plusieurs arrêts de bus accessibles à pied. En voiture, 5 à 10 minutes suffisent pour rejoindre les premiers commerces à Wépion ou encore Jambes et Naninne, deux localités qui accueillent des gares. Il faut également prévoir environ 10 minutes de route pour atteindre le centre de Namur et l’autoroute E411.

2

Etat général

La villa est issue de la réunion de deux anciennes maisons dans les années 1990 et elle a subi un rafraîchissement important de sa décoration intérieure en 2016. Seules une salle d’eau et la cuisine sont un peu plus anciennes, mais cette dernière possède des électroménagers récents. Au niveau technique, la villa dispose d’un certificat électrique conforme, d’une chaudière au mazout complétée par des feux ouverts, d’un système d’alarme ou encore de panneaux solaires. L’ensemble de la villa est bien entretenu et le bien est équipé de nombreux rangements et éléments de mobilier sur-mesure. On y retrouve aussi des beaux matériaux, dont des parquets semi-massifs en chêne, et un éclairage d’ambiance.

3

Disposition

En plus d’un hall avec vestiaire et WC, le rez-de-chaussée rassemble de nombreuses pièces de vie. On y retrouve en effet un salon TV, un bureau, une grande cuisine équipée avec coin à déjeuner, une salle à manger attenante ou encore un généreux salon avec feu ouvert donnant sur la terrasse et le jardin. Une cage d’escalier lumineuse dessert l’espace de nuit. Au premier étage, celui-ci se compose de 4 chambres, une salle de douche, une salle de bain et une suite parentale rassemblant un dressing, une salle d’eau complète et une chambre prolongée par une terrasse avec vue sur la Meuse. L’étage supérieur accueille une buanderie, une chambre et une grande pièce (chambre) permettant l’aménagement d’un studio. La villa possède également un garage, des caves et un vaste jardin agrémenté d’une piscine et d’un abri. A l’avant du terrain, près de l’entrée principale, on retrouve un espace de parking pour plusieurs voitures.

4

Prix

La villa est mise en vente au prix de 1.200.000 euros. Hormis une chaudière un peu plus ancienne, mais fonctionnelle, ses équipements et aménagements sont récents. La villa est également bien entretenue et ne nécessite pas de travaux dans l’immédiat.

Adresse : Dave, Namur

Surface habitable : +/- 370 m2

Chambres : 7

Salles d’eau : 3

WC : 4

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 20 ares)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : B