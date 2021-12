En pleine mutation, Charleroi doit avant tout repeupler son centre-ville

Lorsqu’il mettra un terme à sa carrière, Georgios Maïllis pourra se dire qu’il aura contribué de manière importante au renouveau de Charleroi. Nommé au poste de maître-architecte en 2012 et entré en fonction un an plus tard, ce Carolo pur jus et fier de l’être s’emploie depuis à donner un autre visage à sa ville natale.

Sa première mission fut de remettre de l’ordre dans des dossiers qui partaient un peu dans tous les sens. « Avant 2012, il y avait autant de bourgmestres que d’anciennes communes », dit-il aujourd’hui. « Il a fallu apporter une vision globale et non fragmentée à la ville, tout en poursuivant les chantiers déjà lancés. Car, pour être honnête, nous ne sommes pas partis de rien. L’aéroport, l’aéropôle ou le Musée de la photographie étaient autant de projets qui avaient été initiés et sur lesquels nous avons pu construire. »