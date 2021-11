Almodóvar à propos de «Madres paralelas»: «La lutte féministe doit continuer avec la même intensité»

« Madres paralelas » évoque la maternité et les fosses communes. Pour Almodóvar, la société espagnole a une dette envers les victimes du franquisme et leurs proches.

C’est dans un palace parisien que nous retrouvons Pedro Almodóvar, 72 ans depuis le 25 septembre. Comme d’habitude, charmant, passionné, très loquace sur le cinéma et l’Espagne. Et sans aucun doute l’un des cinéastes les plus féministes.

On voit dans votre film que la mémoire historique n’a pas la même importance selon les générations. Qu’en est-il dans la société espagnole ?