L'économie indienne en croissance de 8,4% au deuxième trimestre

Une année comptable débute en avril pour se finir en mars en Inde.

La croissance de cet été a été soutenue par l'industrie minière, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les fournisseurs d'électricité et d'eau, le transport, la communication et l'immobilier. Un an plus tôt, tous ces domaines étaient dans le rouge à l'exception de l'agriculture.