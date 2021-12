balancetonbar: un policier bruxellois ciblé par une enquête interne

Début octobre, El Café et Le Waff, deux établissements bien connus du monde de la nuit ixellois, se retrouvent au cœur de la tourmente. Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement Instagram, une série de témoignages évoquent des faits d’agression sexuelle survenus au sein de ces établissements ou à l’issue de soirées tenues en ces lieux. La plupart des témoignages font état de pertes de conscience. Beaucoup sous-entendent le recours à du GHB pour empoisonner les victimes. Le dossier a vite pris une tournure politique. Dans la foulée, le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) s’engageait à prendre des mesures fortes pour lutter contre les agressions sexuelles commises dans le milieu de la nuit.