Un policier visé par une enquête interne, suspecté d’avoir travaillé au noir dans un café visé par #balancetonbar

Selon des dénonciations en interne, il aurait travaillé illégalement comme agent de sécurité dans au moins un café ixellois visé par de nombreux témoignages d’agressions sexuelles. Visiblement, la hiérarchie prend les choses au sérieux. L’inspecteur a été muté vers un autre service. Le dossier a été transmis au parquet, et plus spécifiquement, apprend Le Soir, aux enquêteurs qui travaillent sur les récentes accusations de violences sexuelles et de viols liées à plusieurs cafés ixellois branchés.